De Antwerpse politie heeft zaterdagmorgen een 20-jarige man gearresteerd die een controleur van De Lijn had neergeslagen met een ijzeren staaf. De controleur had de man, die zat te roken in het metrostation Diamant onder Antwerpen-Centraal, gevraagd om zijn sigaret uit te doen.

Het incident vond plaats rond 7 uur in het metrostation Antwerpen-Centraal, nadat er een melding was binnengekomen over een man die op de sporen aan het wandelen was. Een 38-jarige controleur trok op ...