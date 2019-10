Nederland pakt drie punten dankzij heerlijke pegel van Wijnaldum, Duitsland wint makkelijk met tien man

Nederland heeft zondag in groep C van de EK-kwalificaties met 1-2 gewonnen van Wit-Rusland. In groep I, die van de Rode Duivels, won Rusland met 0-5 van Cyprus. De Russen plaatsen zich daardoor als derde land voor het EK 2020, na België en Italië.

Georginio Wijnaldum (32.) bracht de Nederlanders op aangeven van Promes op voorsprong en de Liverpool-middenvelder verdubbelde negen minuten later zelf ook de score na een assist van Bergwijn. Nederland leek op weg naar een vlotte zege, maar toen Stanislav Dragun (54.) de aansluitingstreffer maakte, werd het toch nog even spannend. De jongens van Ronald Koeman slaagden er niet in zichzelf een comfortabelere voorsprong te bezorgen, maar wisten de 1-2 uiteindelijk wel vast te houden.

Met vijftien punten staat Nederland aan de leiding, samen met Duitsland. Die Mannschaft was met 0-3 te sterk voor Estland ondanks een vroege rode kaar voor Emre Can. Ilkay Gündogan en Timo Werner scoorden terwijl Karol Mets tussendoor een eigen doelpunt maakte.

Rusland naar het EK

In groep I verzekerde Rusland zich van minstens de tweede plaats en dus ook van het EK. Cheryshev (9.) en Ozdoev (23.) zorgden voor een vroege dubbele voorsprong, Dzyuba (79.), Golovin (89.) en opnieuw Cheryshev (90+2.) maakten het feestje in de tweede helft compleet. Dat deden ze tegen tien Cyprioten. Laifis was in de 28e minuut met rood naar de kleedkamers gestuurd. Schotland walste met 6-0 over San Marino. McGinn (12, 27, 45+1.) lukte een zuivere hattrick, de andere doelpuntenmakers waren Shankland (65.), Findlay (67.) en Armstrong (87.).

In groep E won Hongarije met 1-0 van Azerbeidzjan, Wales en Kroatië speelden 1-1 gelijk. Gareth Bale wiste een vroege goal van Nikola Vlasic uit. In de stand leiden de Kroaten met 14 punten, voor Hongarije met 12 en Slowakije met 10. De Slowaken hebben wel een match minder gespeeld. Wales telt 8 punten.

In Groep G ten slotte boekte Oostenrijk een belangrijke zege op het veld van Slovenië. Stefan Posch scoorde het enige doelpunt, goed voor 0-1. Oostenrijk is nu tweede met 16 punten, vijf meer dan Slovenië en Noord-Macedonië. Dat verloor met 2-0 van groepsleider Polen (19 punten) door goals van Przemyslaw Frankowski en Arek Milik. Het Poolse nationale elftal is zo zeker van kwalificatie voor Euro 2020.