Valtteri Bottas tijdens GP van Japan verkozen tot 'Driver of The Day'

Valtteri Bottas won niet alleen de GP van Japan, de Fin werd door de F1-fans tijdens de race ook verkozen tot 'Driver of The Day'.

Bottas startte de race van op de derde plaats maar profiteerde optimaal van de slechte start van beide Ferrari-rijders om zelf de leiding in de race te grijpen. Bottas reed vervolgens een erg sterke race en wist probleemloos te zegevieren.

Samen met Lewis Hamilton, die als derde wist te finishen, kroonde Bottas Mercedes voor het zesde seizoen op rij tot wereldkampioen. Voor Bottas zelf zat er naast de trofee voor de overwinning dus ook de titel van 'Driver of The Day' in.

Voor Bottas was het nog maar de tweede keer dit seizoen dat hij tot 'Driver of The Day' werd verkozen. Die andere keer was tijdens de eerste race van het seizoen in Australië.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Valtteri Bottas

GP van Bahrein: Charles Leclerc

GP van China: Alexander Albon

GP van Azerbeidzjan: Charles Leclerc

GP van Spanje: Max Verstappen

GP van Monaco: Max Verstappen

GP van Canada: Sebastian Vettel

GP van Frankrijk: Lando Norris

GP van Oostenrijk: Max Verstappen

GP van Groot-Brittannië: Charles Leclerc

GP van Duitsland: Max Verstappen

GP van Hongarije: Max Verstappen

GP van België: Lando Norris

GP van Italië: Charles Leclerc

GP van Singapore: Sebastian Vettel

GP van Rusland: Sebastian Vettel

GP van Japan: Valtteri Bottas

