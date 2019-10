Union geeft zege in het slot weg tegen Lokeren

Union heeft zondag op de tiende speeldag van de Proximus League op de valreep de overwinning uit handen gegeven op bezoek bij Sporting Lokeren. Een incidentrijk duel eindigde in 1-1. De Brusselaars kwamen voor rust op voorsprong dankzij een treffer van de Noor Sigurd Haugen (35.). De Georgiër Giorgi Beridze maakte één minuut in de toegevoegde tijd gelijk vanop de strafschopstip. Voorafgaand had Union-kapitein Kevin Kis rood gekregen.

In de tussenstand van de eerste periode blijft Union hangen op negentien punten, twee minder dan de verrassende leider Virton. Ook OH Leuven en Westerlo volgen op twee punten van de Luxemburgers. Lokeren is zesde met tien punten en speelt niet mee in de strijd voor de koppositie in de eerste periode.