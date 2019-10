Reacties op kritiek na nieuw wereldrecord in marathon: “Revolutionaire schoen of niet, het blijft straf”

Eliud Kipchoge is er zaterdagvoormiddag in geslaagd om als eerste de marathon in minder dan twee uur te lopen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen schreef de 34-jarige Keniaan geschiedenis door een chrono van 1u59:40 op de tabellen te zetten, maar die nieuwe recordtijd wordt door de aard van het evenement niet officieel erkend door de Internationale Atletiekfederatie (IAAF). En zorgt ook voor de nodige discussies op sociale media tussen voor- en tegenstanders.