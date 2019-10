Michy Batshuayi mocht nog eens starten bij de Rode Duivels maar de spits van Chelsea liet in Kazachstan geen onuitwisbare indruk na. Hij liet zich enkel opmerken met een goal en... zijn onderbroek.

Bij de eerste kans was het meteen prijs voor Batshuayi. In een stroeve wedstrijd opende hij in de 21e minuut de score voor de Rode Duivels ...