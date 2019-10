Auto met achter stuur minderjarige zonder rijbewijs crasht na achtervolging

Houthalen-Helchteren -

Op de Europarklaan is in de nacht van vrijdag op zaterdag na een achtervolging van enkele kilometers een auto tegen een omheining gecrasht. De bestuurder reed in de Bremstraat in Meulenberg snel weg van een politiepatrouille. In een bocht op de Europarklaan verloor hij de controle over het stuur, raakte een boom en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de omheining van een bedrijf. De bestuurder raakte niet gewond. Het bleek om een minderjarige zonder rijbewijs te gaan. De jongeman werd voor verhoor meegenomen naar het commissariaat. De politie stelde een proces-verbaal op voor meerdere verkeersovertredingen. De auto werd getakeld.