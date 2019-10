Dries De Bondt rondt sterk ploegwerk af in Memorial Rik Van Steenbergen

Dries De Bondt (Corendon-Circus) heeft zondag de overwinning in de Memorial Rik Van Steenbergen (1.1) op zak gestoken. De 28-jarige Antwerpenaar haalde het na 199,8 kilometer tussen Beerse en Arendonk afgescheiden voor zijn ploegmakker Jimmy Janssens. De Nederlander Piotr Havik (BEAT Cycling Club) vervolledigde het podium. Belgisch kampioen Tim Merlier, ook Corendon-Circus, werd vijfde.

De Memorial Rik Van Steenbergen stond voor het eerst sinds 2012 op de kalender. De Nederlander Theo Bos won destijds de laatste editie. In een verder verleden wonnen grote namen als Mario Cipollini (1993), Tom Boonen (2004) en Greg Van Avermaet (2007) de semiklassieker.

Voor De Bondt is het zijn derde profoverwinning na twee zegerozen in Halle-Ingooigem (in 2016 en 2019).