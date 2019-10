Rode Duivels laten geen steek vallen in Kazachstan: 0-2-overwinning

De Rode Duivels blijven winnen. Ook gisteren tegen Kazachstan, dankzij goals van Batshuayi en Meunier. De achtste zege al in deze kwalificatiecampagne. Dat is een Belgisch record trouwens, die 24 op 24. Maar Roberto Martinez en co gaan voor het perfecte parcours. Dus moeten er volgende maand ook overwinningen gepakt worden in Rusland en tegen Cyprus. Onze man van de match gisteren in Nur Sultan: Dennis Praet.