Maasmechelaar daagt Matthias Coppens uit voor ‘Beat VTM’: “Nog veel oefenen, maar moet lukken”

Met een 25 meter hoge kraan een betonblok op een rechtopstaand balkje laten rusten. Het is één van de uitdagingen waarmee Geert Brabants (29) uit Maasmechelen zijn opponent Matthias Coppens in het nieuw VTM-programma ‘Beat VTM’ moet kloppen. Zondag kon Geert alvast oefenen op een industrieterrein in Houthalen-Helchteren.

Chris NELIS