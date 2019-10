Hasselt - In de Bosstraat hebben dieven zaterdag een grote buit gemaakt bij een inbraak in een appartement. De feiten werden rond 16 uur vastgesteld. Er zijn enkele waardevolle stukken weg. In de Melbeekstraat in Rapertingen werd zaterdagavond nog een inbraakpoging gemeld. De dieven kregen de deur daar niet open.