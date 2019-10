Brazilië kan na uitvallen Neymar ook niet winnen van Nigeria

Brazilië heeft zondag ook zijn tweede oefenduel in vier dagen in Singapore niet kunnen winnen. Na het 1-1 gelijkspel van donderdag tegen Senegal werd het ook tegen Nigeria 1-1. De Seleçao zag als klap op de vuurpijl ook sterspeler Neymar al snel uitvallen met een dijblessure.

Joe Aribo bracht de Nigerianen na 35 minuten op voorsprong na een knappe dribbel. Meteen na rust kon Casemiro (48.) voor Brazilië gelijkmaken.

Bij Nigeria stond een leger spelers en oud-spelers van de Jupiler Pro League op het veld. Moses Simon (ex-Gent), die de assist voor het Nigeriaanse doelpunt gaf, William Troost-Ekong (ex-AA Gent), Victor Osimhen (ex-Charleroi) en Wilfred Ndidi (ex-Genk) stonden aan de aftrap. Emmanuel Dennis (Club Brugge), Paul Onuachu (Genk) en Peter Olayinka (ex-Gent en Zulte Waregem) vielen in.

Brazilië kon na haar eindzege in de Copa América begin juli geen wedstrijd meer winnen. In november speelt het team van bondscoach Tite vriendschappelijke wedstrijden in het Midden-Oosten tegen Argentinië en Zuid-Korea.