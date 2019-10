Neymar valt in oefeninterland uit met dijblessure: Braziliaan mogelijk out voor wedstrijd tegen Club Brugge

Neymar heeft zondag in de twaalfde minuut van de vriendschappelijke interland tussen Brazilië en Nigeria, in Singapore, geblesseerd het veld moeten verlaten. De PSG-aanvaller had last van de linkerdij.

Neymar pikte de blessure in de achtste minuut op bij een versnelling. Hij bleef vervolgens nog even op het terrein, maar liet zich toch al snel vervangen door Philippe Coutinho. De medische staf van de Seleçao bediende de Braziliaanse sterspeler, die zijn 101e interland speelde, op de bank nadien van een ijszak.

De blessure is vooral slecht nieuws voor PSG. Neymar was er sinds zijn terugkeer in het elftal half september erg belangrijk met vier goals in vijf wedstrijden. Hij lijkt ook zeer twijfelachtig voor de Champions League-wedstrijd op het veld van Club Brugge, op dinsdag 22 oktober. De Braziliaan was de eerste twee speeldagen van het kampioenenbal nog geschorst en kon in het Jan Breydelstadion zijn terugkeer vieren.