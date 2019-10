Simone Biles verovert wereldtitel op balk en heeft medaillerecord beet

Simone Biles heeft zich zondag tot wereldkampioene gekroond op de balk tijdens het WK turnen in het Duitse Stuttgart. De Amerikaanse heeft nu 24 WK-medailles, waarvan 18 gouden, op haar palmares. Dat is een record in het turnen.

De 22-jarige Biles was al de meest succesvolle turnster ooit in de WK-geschiedenis. Door haar 24e WK-medaille steekt ze nu de Wit-Russische legende Vitaly Scherbo (23 WK-medailles in de jaren 1990) voorbij.

Zondagnamiddag kan Biles het record nog aanscherpen in de grondfinale. Eerder dit WK kroonde ze zich met de VS tot wereldkampioen in de landencompetitie en veroverde ze de wereldtitels allround en sprong.

Op de balk kreeg Biles een score van 15,066 punten achter haar naam. De Chinese Liu Tingting, die haar titel verdedigde, moest met 14,433 tevreden zijn met de tweede plaats. Haar landgenote Li Shijia (14,300) werd derde.

Foto: REUTERS

Foto: AFP