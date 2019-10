Jean-Marie Dedecker: “Ben soms beschaamd om wedde van parlementair te krijgen”

“Als parlementair ben je een volledig onmachtig wezen geworden.” Dat zei Jean-Marie Dedecker, die verkozen werd vanop een N-VA-lijst maar als onafhankelijke zetelt, in ‘De zevende dag’ op Eén. “Uit onmacht ben je altijd maar bezig met roepen in de woestijn. Soms ben ik beschaamd dat ik die wedde krijg, dat is bijna 7.000 euro per maand om dan maar dit te moeten doen.”