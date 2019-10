De Brexitvoorstellen van de Britse premier Boris Johnson hebben een grotere negatieve impact op de Britse economie dan die van zijn voorganger Theresa May. Dat concludeert het onafhankelijke onderzoeksbureau ‘The UK in a changing Europe’.

May slaagde er niet in haar plannen door het Britse parlement te loodsen en trad daarop af, waarna Johnson het stokje overnam. Hij is een Brexithardliner en gaat er prat op het Verenigd Koninkrijk linksom ...