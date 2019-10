LIVE. Kunnen Rode Duivels winnen in Kazachstan?

De Rode Duivels nemen het zondagnamiddag (15u Belgische tijd) in Nur Sultan op tegen Kazachstan. Roberto Martinez wijzigt zijn team, zoals verwacht, op enkele plaatsen in vergelijking met de 9-0 van donderdag tegen San Marino. Dennis Praet krijgt zijn kans op het middenveld, Michy Batshuayi start in de spits. Ook Axel Witsel, Thomas Meunier en Thorgan Hazard komen in de ploeg. Nacer Chadli, Timothy Castagne en Hans Vanaken beginnen op de bank. Romelu Lukaku, Youri Tielemans en Simon Mignolet zijn er niet bij in de Kazachse hoofdstad.