Vliegtuig ontruimd nadat passagier overgeeft op hoofd van vrouw

Op de vlucht van de Amerikaanse lagekostenmaatschappij Spirit Airlines van Chicago naar Baltimore verwachtte niemand grote luxe, maar wat één vrouw meemaakte, tart alle verbeelding. Een dronken passagier gaf over op het hoofd van de dame, waarna het volledige vliegtuig ontruimd werd voor een gespecialiseerde schoonmaakbeurt.

De horror voor de reizigster had alles te maken met de dronken toestand van drie mannen. Twee van hen hadden eerst de hele cabine nat gemaakt door in een van de toiletten een kraan open te laten staan.

De stewardessen deden er amper iets aan, maar de situatie bleef maar escaleren, zeker toen een derde man dronken plaatsnam. Ladderzat kon hij zijn maaginhoud niet meer bijhouden. In plaats van naar het toilet te lopen, stond hij recht en gaf ter plekke over. Op het hoofd van een van de jonge blonde passagiers, tot groot afgrijzen van de vrouw en alle omstaanders.

Reiziger Cassidy Smith filmde het hele gebeuren en keek toe hoe de dame kalm probeerde blijven en een stewardess met plastic handschoenen haar haren probeerde te ontwarren. “Als ik dit had meegemaakt, was ik waarschijnlijk overleden van schaamte en smerigheid”, aldus Smith op Twitter.

Ook Spirit Airlines besloot in te grijpen en besloten het vliegtuig te ontruimen voor een grondige schoonmaak. Ook de vrouw mocht douchen en kwam even later met natte en schone haren weer binnen. “Alsof er niets gebeurd was, dat verdient écht respect. En terugbetaalde vliegtuigtickets”, reageert Smith nog. Of dat ook gebeurd is, is onbekend.