WNBA-kampioenen Emma Meesseman en Kim Mestdagh terug in België: “En nu naar de frituur”

Met kleine oogjes na de feestelijkheden in Washington en een nachtvlucht in de benen arriveerden deze ochtend WNBA-kampioenen Kim Mestdagh en Emma Meesseman in Brussels Airport. Een delegatie fans verwelkomden het duo van de Belgian Cats.

Van de luchthaven ging het naar Volvo Brussel, partner van Basketbal Belgium, voor een persconferentie met de Belgische media. “Het waren na het behalen van de titel hectische dagen. Enkele feestjes stonden immers op het programma. We beseffen eigenlijk nog niet goed wat we hebben verwezenlijkt. Na een goeie nachtrust in het vertrouwde Ieper zal dat wel doordringen,” klonk het bij Emma Meesseman en Kim Mestdagh.

“Wat wel op programma staat vandaag is een bezoekje aan de frituur. Als we wakker kunnen blijven,” gaf het Belgian Cat duo nog mee.

Sportvrouw van het Jaar? “Zet ons maar met drie op de eerste plaats”

Emma Meesseman wordt tevens naar voor geschoven als de topfavoriete voor de trofee Sportvrouw van het Jaar. “Je kent me en ik ben daar niet echt mee bezig. Weet je, zet Nina, Nafi en mezelf maar samen op de eerste plaats. Die trofee delen zou supercool zijn.”

“Als er dan toch een trofee is die ik op het Sportgala ambieer is die van Ploeg van het Jaar met de Belgian Cats. Ons kwalificeren in februari voor de olympische spelen is dan ook het volgende grote doel,” aldus nog Emma Meesseman.

De MVP van de WNBA-finals en Kim Mestdagh ontvingen de voorbije dagen duizenden felicitaties. Daarbij enkele speciale en van het Belgische koningshuis en ex-president van Amerika Barack Obama.