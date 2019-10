Tom Waes na heisa over foto’s op sporen: “Ze maken campagne op mijn kop”

Tom Waes mag dan onder vuur liggen voor een fotoshoot waarin hij op de sporen loopt, de acteur kaatst de bal nu terug naar spoorwegbeheerder Infrabel. Want ook zij zijn volgens hem niet helemaal zuiver op de graat. Zijn frustraties liet hij de vrije loop tijdens ‘Bij Vlaeminck’ op Studio Brussel. “Heel vaak ben ik of de schietschijf, of word ik verantwoordelijk geacht omdat ik een voorbeeldfunctie heb”, zegt Tom Waes.