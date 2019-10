Engeland neemt het op tegen Australië en Wales treft Frankrijk in de kwartfinales van het WK rugby in Japan.

Die duels liggen nu vast na de 35-13 zege van Wales tegen Uruguay in Kumamoto. Daardoor eindigen de ongeslagen Welshmen op de eerste plaats in groep D.

Engeland speelt op zaterdag 19 oktober in Oita tegen Australië. Een dag later staan Wales en Frankrijk tegenover elkaar in dezelfde stad.