Annick Ruyts over slapeloosheid: “Van marmot veranderde ik in nachtelijke piekeraar”

We piekeren allemaal wel eens en toch levert het ons niks op. Behalve slapelozenachten. Tv-maker Annick Ruyts had er zoveel dat ze begon aan een boek en een tv-reeks over ‘De Slapelozen’. “Ik piekerde op een gegeven moment over alles: mijn kinderen, mijn relatie, het klimaat, mijn moeder, het werk… Mijn hoofd werd er gewoon warm van.”