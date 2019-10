Vinokourov opnieuw wereldkampioen Ironman

De jaren lijken geen vat te hebben op Aleksandr Vinokourov. 46 jaar is de Kazachse ex-wielrenner ondertussen en zaterdagnacht heeft hij zich in Hawaï gekroond tot wereldkampioen Ironman triatlon in de leeftijdscategorie 45 tot 49 jaar. Vijf weken geleden werd Vinokourov in Nice ook al wereldkampioen Ironman op de halve afstand.