Italië als tweede land geplaatst voor EK, Spanje laat in extremis punten liggen

De Rode Duivels komen pas zondag in actie in Kazachstan, maar elders in Europa werd er op zaterdagavond wel internationaal voetbal gespeeld. Spanje leek op weg naar winst, maar slikte in extremis nog een late tegengoal bij Noorwegen. Het werd 1-1. Spanje heeft met Sergio Ramos wel een nieuwe recordinternational. In groep J won Italië in eigen huis van Griekenland, waardoor ze ongeslagen blijven en net als de Rode Duivels al zeker zijn van deelname aan het EK.