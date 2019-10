Hij stond klaar in Zolder, maar van der Poel moet racedebuut nog even uitstellen

Geen Mathieu van der Poel in Kruibeke zaterdag, wel in… Zolder. De wereldkampioen veldrijden had daar zijn debuut in de circuitracerij moeten maken, maar VDP zou uiteindelijk geen meter rijden. “Aan het einde van de eerste stint braak de draagarm middendoor. Mathieu heeft dus geen meter kunnen rijden”, zei Axel Roelants, die in Zolder één van de teamgenoten was van Van der Poel.