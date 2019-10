Onze man (40) heeft met zijn vriendin een dochter gekregen: zijn derde, haar eerste. Hier vertelt hij over het reilen en zeilen van zijn nieuw samengesteld gezin. Nu eens met het hoofd boven water, dan eens kopje onder.

Als kleine jongen had ik veel dromen, maar slechts één van die dromen was echt groot: 100 cm hoog, 30 cm en diep en 60 cm breed. Het was een gereedschapswagen. Ferrari-rood. Kogelgelagerde geleiders. ...