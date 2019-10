Thuisrace van Honda wordt nachtmerrie voor Verstappen, Bottas pakt zege

De Fin Valtteri Bottas heeft de zege veroverd in de GP van Japan. Mercedes is daarmee wereldkampioen bij de constructeurs, voor de zesde keer op rij, en weet ook zeker dat het de rijderstitel binnenhaalt: alleen Lewis Hamilton en Bottas komen nog in aanmerking. Voor Max Verstappen werd de thuisrace van Honda een nachtmerrie. Hij viel vroeg uit, nadat hij in de start werd aangereden door Charles Leclerc.