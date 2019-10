Joke Devynck: “Ik voel dat er anders gekeken wordt: Joke is nu met een vrouw”

Alle ogen waren op haar gericht, toen actrice Joke Devynck (46) op de rode loper van het filmfestival van Oostende verscheen met haar nieuwe – vrouwelijke – partner Valery. In een interview metonze zusterkrant De Standaardzegt ze die ophef niet te snappen. “Voor mij is er niks veranderd. Maar ik voel dat er anders gekeken wordt: Joke is nu met een vrouw, dat is een gegeven. Punt.”