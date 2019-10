Duitser wint Ironman Hawaï in nieuw parcoursrecord

Jan Frodeno heeft zaterdagnacht voor de derde keer in zijn carrière de Ironman van Hawaï gewonnen. De 38-jarige Duitser deed dat bovendien in een straf parcoursrecord: 7 uur 48 minuten en 57 seconden. Onze landgenoot Bart Aernouts was met podiumambities afgezakt naar Hawaï, maar moest na een lange achtervolgingsrace uiteindelijk tevreden zijn met een negende plaats.