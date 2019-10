Frankrijk heeft zaterdag beslist de export naar Turkije stop te zetten van “oorlogsmateriaal dat ingezet kan worden in het noordoosten van Syrië”. De beslissing is een reactie op de militaire operatie die Turkije gestart is in Noord-Syrië tegen de Koerden. Dat melden het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie.