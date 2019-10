Moeilijk te zeggen wie het hardst stond te blinken: Nina Derwael, of de gouden medaille rond haar nek. “Heel opgelucht, heel blij, mijn gevoel is moeilijk te beschrijven. Heel anders dan vorig jaar”, zei de Truiense. Voor de vloerfinale van zondag past ze. “Ik wil mijn voet sparen.”

