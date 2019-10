Elke week verdwijnt meer dan één slager in België

Op vijf jaar tijd is het aantal slagers en delicatessenwinkels in ons land met 7,3 procent gedaald. Op tien jaar tijd gaat het zelfs om een vermindering van 20 procent, blijkt uit een analyse zaterdag van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) op basis van de cijfers van statistiekbureau Statbel.

In 2018 waren er 3.432 slagers of delicatessenwinkels in België. Dat zijn er 356 minder dan in 2013. “Dat betekent dat er in ons land elke week meer dan één slager verdwijnt”, aldus NSZ-voorzitter Christine ...