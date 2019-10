David Goffin is vrij in eerste ronde European Open, Darcis treft Simon en Coppejans moet tegen Murray

David Goffin (ATP 14) is vrij in de eerste ronde van de European Open tennis in Antwerpen, die zondag begint. Steve Darcis (ATP 177), die eerder op de dag aankondigde eind januari een punt achter zijn carrière te zetten, ontmoet de Fransman Gilles Simon (ATP 49). Kimmer Coppejans (ATP 161) krijgt niemand minder dan Andy Murray (ATP 289) voorgeschoteld. Voor Goffin wacht in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen de Fransman Ugo Humbert (ATP 65) en de Slovaak Jozef Kovalik (ATP 175).

Darcis, die de loting mee in goede banen leidde, was op zijn hoede voor Simon. “Gilles is een speler van mijn leeftijd. We kennen elkaar zeer goed.” De Luikenaar begint maandag- of dinsdagavond aan zijn toernooi. Beide spelers ontmoetten elkaar al drie maal eerder, maar de laatste keer dateert wel al van 2007. Darcis won toen in Amersfoort. In 2005 won onze landgenoot in Scheveningen en Simon in Grenoble.

De winnaar van vorig jaar, de Brit Kyle Edmund (ATP 42), neemt vanaf zondag deel aan de kwalificaties. Van Belgische zijde nemen daar Ruben Bemelmans (ATP 204) en Arnaud Bovy (ATP 735) deel.

De Fransman Gaël Monfils (ATP 11) is het eerste reekshoofd in Antwerpen. Zijn belangrijkste belagers zijn Goffin, Stan Wawrinka (ATP 20), Jo-Wilfried Tsonga (ATP 35), Diego Schwartzman (ATP 16), Guido Pella (ATP 21) en Richard Gasquet (ATP 52).

In het dubbelspel nemen drie Belgische duo’s deel. Davis Cup-duo Sander Gille en Joran Vliegen zijn het vierde reekshoofd. Steve Darcis neemt deel aan de zijde van een andere Luikenaar, Arnaud Bovy, terwijl ook Ruben Bemelmans en Kimmer Coppejans op de hoofdtabel staan.