Terwijl Nina Derwael in Stuttgart naar goud turnde, was haar nieuwe vriend, Siemen Voet, met Roeselare aan het voetballen tegen OH Leuven. Voet bracht zijn team op voorsprong en leidde zo een 3-1 overwinning in. Vorige week had hij ook gescoord in de wedstrijd tegen Lommel United, maar dat was toen in eigen doel.