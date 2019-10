Roberto Martinez vindt dat Rode Duivels zondag gewoon moeten winnen in Kazachstan: “Geen excuses”

De Rode Duivels nemen het zondagnamiddag om 15u (19u in Nur Sultan) op tegen Kazachstan. De EK-kwalificatie is al binnen, wat staan er dan nog op het spel? Drie zaken. Eén: Roberto Martinez wil de groep als winnaar afsluiten. Twee: België pakte 21 op 21 en kan voor het eerst ooit een perfect parcours afleggen. Drie: de Rode Duivels die op het randje van een selectie balanceren, moeten zich tonen.

De Rode Duivels voetballen voor de derde keer in Kazachstan. In 2007 werd nog 2-2 gelijkgespeeld, toen in Almaty. Een blamage. Drie jaar later wonnen de Belgen wel. Met 0-2, dankzij goals van toenmalige ...