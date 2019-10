Steve Darcis, ‘Mister Davis Cup’, beëindigt geslaagde carrière ondanks het vele blessureleed

Steve Darcis heeft zaterdag op 35-jarige leeftijd laten weten eind januari een punt achter zijn tenniscarrière te zetten. De Luikenaar, bijgenaamd Mister Davis Cup, kampte zijn hele loopbaan met diverse blessures, en schitterde vooral in teamverband met de Belgische Davis Cup-ploeg die hij samen met David Goffin naar twee finales leidde.

Steve Darcis, geboren op 13 maart in 1984 in Luik, kreeg het tennisvirus al vroeg mee van vader Alain Darcis, voormalig eigenaar van een tennisclub. De jonge Steve domineerde in de jeugdcategorieën en ...