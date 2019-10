Rijtjeshuis onbewoonbaar na uit de hand gelopen brand in frituurpan

Leopoldsburg -

Een rijtjeswoning op de Rubenslaan is tijdelijk onbewoonbaar verklaard nadat er vrijdagavond een zware brand woedde. De bewoner had rond 21 uur de frituurpan ingeschakeld en was in slaap gevallen. De frituurpan raakte oververhit en veroorzaakte een hevige brand in de keuken. De bewoner schrok wakker van de knetterende vlammen en kon zichzelf nog in veiligheid brengen en de hulpdiensten waarschuwen. De brandweer had het vuur snel geblust. De keuken is volledig in de as gelegd en ook in de rest van het huis is er schade. De bewoner kan bij de buren terecht.