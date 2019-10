KRUIBEKE - Na zijn dubbele zege in de Verenigde Staten heeft Eli Iserbyt ook zijn eerste zege op Belgische bodem beet: in de Polderscross in Kruibeke won hij na een knappe solo, voor Belgisch kampioen Toon Aerts.Quinten Hermans mocht als laatste man mee op het podium.

September was voor de kleine Iserbyt een mooie maand met Wereldbekerzeges in Iowa en Waterloo, maar zou het hem ook in eigen land lukken? In de openingsronde deed hij het nog rustig aan, maar aan het ...