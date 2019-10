Eli Iserbyt wint nu ook de Polderscross in Kruibeke na sterke solo, Toon Aerts wordt tweede

Na zijn dubbele zege in de Verenigde Staten heeft Eli Iserbyt ook zijn eerste zege op Belgische bodem beet: in de Polderscross in Kruibeke won hij na een knappe solo, voor Belgisch kampioen Toon Aerts.Quinten Hermans mocht als laatste man mee op het podium.

September was voor de kleine Iserbyt een mooie maand met Wereldbekerzeges in Iowa en Waterloo, maar zou het hem ook in eigen land lukken? In de openingsronde deed hij het nog rustig aan, maar aan het einde van ronde twee legde de tweevoudige beloftenwereldkampioen er duchtig de pees op. Enkel Toon Aerts, Quinten Hermans, Tom Pidcock en Michael Vanthourenhout konden volgen. Een ronde later herhaalde Iserbyt dat manoeuvre: dit keer konden enkel Aerts en Vanthourenhout antwoorden.

Na een valpartij van Vanthourenhout in ronde drie bleven enkel Iserbyt en Aerts over in de kop van de wedstrijd. In ronde vier maakte Iserbyt zijn beslissende aanval, waarna hij solo naar zijn derde zege van het seizoen reed. Aerts moest aan de finish ongeveer een halve minuut prijsgeven, derde man Quinten Hermans eindigde al op meer dan een minuut. Michael Vanthourenhout viel na zijn valpartij net naast het podium.