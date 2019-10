Jeroen Meus springt in de bres voor vijfjarig jongetje in het ziekenhuis

Televisiekok Jeroen Meus heeft met liefde rondgestrooid op Twitter. Een jonge vrouw was immers een oproep gestart in de hoop de bekende Vlaming te kunnen strikken om haar neefje op te vrolijken. Het vijfjarig kindje ligt immers al een tijdje in het ziekenhuis en zou maar wat graag iets van Jeroen Meus horen.