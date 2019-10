Knieblessure voor Sven Kramer na aanrijding op de fiets

Sven Kramer heeft zaterdagochtend een knieblessure opgelopen toen hij tijdens het trainingskamp in Inzell op zijn fiets werd aangereden door een auto. Wat de ernst van de kwetsuur is, moet nog verder worden onderzocht. Volgens zijn ploeg Jumbo-Visma is de voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen in ieder geval ernstig verstoord.

“Ik heb vooral last van mijn knie”, zei Kramer, die zondag naar huis vliegt voor nader onderzoek. Maandag wordt de blessure verder onderzocht met onder andere een MRI-scan. “Het is op dit moment afwachten wat de gevolgen zijn voor de start van het nieuwe seizoen. Daar valt nu weinig over te zeggen.”

Vanochtend ben ik op weg naar de ijsbaan in Inzell aangereden door een auto op lage snelheid. Ik heb vooral last van mijn knie. Ik vlieg morgen naar huis voor nader onderzoek in het ziekenhuis. Het is afwachten wat de gevolgen zijn voor de start van het nieuwe seizoen. #balen pic.twitter.com/c7KWR4y5Ij — Sven Kramer (@SvenKramer86) October 12, 2019

Kramer werd aangereden door een auto die uit een uitrit kwam en de drievoudige olympisch kampioen geen voorrang gaf. Team Jumbo-Visma verblijft momenteel in Inzell om zich voor te bereiden op het nieuwe schaatsseizoen, dat op 1 november wordt geopend met het World Cup kwalificatietoernooi in het ijsstadion Thialf in het Nederlandse Heerenveen.

