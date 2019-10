Wat is er aan de hand met Sanne Cant? Wereldkampioene geeft op in Kruibeke, Annemarie Worst wint

Wat is er aan de hand met Sanne Cant? Na een teleurstellend openingsweekend met een zevende en vijfde plaats in Meulebeke en Pelt, gaf de wereldkampioene vandaag op halfweg in Poldercross in Kruibeke. De zege was voor Europees kampioene Annemarie Worst. De 23-jarige Nederlandse zette nog voor het ingaan van de tweede ronde een solo op. Yara Kastelijn werd tweede voor Ceylin del Carmen Alvarado, waardoor het podium helemaal Nederlands was.

Sanne Cant was nochtans goed vertrokken, achter de Europese kampioene Annemarie Worst die meteen de leiding nam. Maar de wereldkampioene moest de Nederlandse laten rijden, werd ingehaald door de achtervolgsters en gaf even later ook op. Nochtans is ze niet ziek of kwam ze ook niet ten val. Het wordt nu dus zoeken naar de oorzaak van deze slechte seizoenstart.

Worst maalde er niet om en maakte er een onewomanshow van. Achter de Europese kampioene sloegen Yara Kastelijn, Kaitlin Keough en Anna Kay de handen in elkaar.

Worst maakte een slipper terwijl achter haar Lechner, Kastelijn, Arzuffi, Kay, Alvarado en Keough samentroepten op 30 seconden van de eenzame leidster. Niet voor lang evenwel. Arzuffi versnelde en trok alleen op jacht naar Worst, die er een stevige tred op na hield.

Enkel de strijd voor de twee resterende podiumplaatsen bleek spannend. Daarvoor bikkelden Arzuffi, Alvarado en Kastelijn keihard. Laatstgenoemde muisde er met Alvarado vanonder. Kastelijn liet haar metgezelle in volle finale in de steek en verzekerde zich zo van de dichtste ereplaats.

Kim Van De Steene werd achtste, net voor Ellen Van Loy. Wereldkampioene Sanne Cant kende een offday en gaf halverwege op.

Laatste ronde!

Worst heeft een voorsprong van 45 seconden en is op weg naar de overwinning.#EthiasCross #Polderscross pic.twitter.com/lrNtcMtFue — Ethias Cross (@EthiasCross) October 12, 2019

“Ik had niet verwacht dat ik zo vroeg zou weggeraken”, zei Worst. “Ik reed mijn eigen tempo en sloeg een kloof. Het was wel een zware cross, maar ik geloofde meteen in het welslagen van mijn poging. Ik wou ook niet meer op de rest wachten, want ik voelde me zeer goed. Dit is alvast een mooie zege.”

De Nederlandse finishte voor haar land- en teamgenote Yara Kastelijn. “Ik had die tweede plaats niet verwacht, ik hoopte er wel op”, stelde Kastelijn. “We staan mooi met twee meisjes van hetzelfde team op het podium. We maakten zelfs kans op een volledig podium van 777, maar Alice Maria Arzuffi kon plots het tempo niet meer aan. In de strijd voor de tweede plaats moest ik hard knokken, maar ik slaagde er wel in Caylin del Carmen Alvarado achter mij te houden.”