Bij de politie Maasland zijn vrijdagnamiddag enkele ongeruste telefoontjes binnengekomen van een verdachte drone in de buurt van de Zonnedauwlaan in Lanklaar. Na een rondvraag bleek de drone te horen bij een ploeg van Ketnet. Zij waren in de buurt bezig met de opnames voor een musical.