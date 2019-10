Maaseik -

Een 17-jarige jongeman is zaterdag even na 3 uur met de auto van zijn moeder tegen een boom geknald. Het ongeval gebeurde in op de Grotlaan in Neeroeteren. De chauffeur en zijn minderjarige passagier raakten lichtgewond en werden voor verzorging naar ziekenhuis gebracht. De twee hadden geen rijbewijs en bleken onder invloed van alcohol te zijn. De politie is een onderzoek gestart. De auto moest worden getakeld.