In 2015 sprong BonBon uit de auto van zijn baasje om de wereld te ontdekken in Thailand. Maar hij liep verloren en vond zijn baasjes nooit meer terug. Vier jaar lang kwam hij elke dag naar dezelfde plek in de hoop dat hij gevonden zou worden. Het zag er slecht uit voor BonBon, tot er opeens een onbekende man zijn verhaal deed op sociale media. “Het kon toch niet dat zo’n mooie hond geen thuis had?”, klonk het.