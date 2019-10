Boete van 1.260 euro en dure taxirit richting huis voor Let met 2 promille alcohol in bloed

Bilzen / Riemst -

Een Letse vrachtchauffeur heeft vrijdagavond de taxi richting thuisland moeten nemen nadat hij bij een controle zijn rijbewijs voor 15 dagen moest inleveren. De man werd door de politie Bilzen/Hoeselt/Riemst aan de kant gehaald voor een alcoholcontrole. Hij had bijna 2 promille alcohol in het bloed. Hij moest ter plekke 1.260 euro ophoesten . De vrachtwagenchauffeur werkt voor een buitenlandse firma en was op doorreis. Hij betaalde de boete met de glimlach en stapte blij gemutst in een taxi richting thuisland.