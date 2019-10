Marathon in minder dan twee uur! Eliud Kipchoge duikt als eerste mens onder magische grens

Het is gebeurd: Eliud Kipchoge is de eerste mens die de marathon in minder dan twee uur heeft gelopen. De Keniaan schreef geschiedenis tijdens een gehypete (en louter prestigieuze) recordpoging met een fabelachtige tijd van 1:59:40. De nieuwe recordtijd zal echter niet officieel worden erkend door de IAAF.

Eliud Kipchoge werd in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen vooruitgestuwd door een uitzinnig publiek langs het parcours in het Prater Park op een lus van 9,6 kilometer.

Ben zelf al trots als ik binnen twee uur heen en weer ben gelopen naar de buurtsuper. #kipchoge — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) October 12, 2019

De nieuwe recordtijd zal echter niet officieel worden erkend door de IAAF aangezien Kipchoge heel wat hulp kreeg: hij kreeg liefst 41 hazen ter beschikking (onder wie de drie Noorse broers Henrik, Filip en Jakob Ingebrigtsen) en er reed een elektrische wagen voor de Keniaan uit die met een laserlicht de ideale lijn aangaf op het asfalt.

21 km/u gemiddeld!

Een marathon (42,195 km) afleggen in 1 uur 59 minuten en 40 seconden is goed voor een fabelachtig gemiddelde van 2 minuut 53 per kilometer of een gemiddeld tempo boven de 21 km/u...

De 34-jarige Keniaan is ook al officieel wereldrecordhouder op de marathon met een tijd van 2u01:39, vorig jaar neergezet in Berlijn.

Het evenement kreeg de naam INEOS 1:59 Challenge aangezien de Britse chemiereus de recordpoging sponsorde.

