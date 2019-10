Jane Fonda opgepakt tijdens klimaatactie

Jane Fonda (81) is opgepakt tijdens een klimaatactie op de trappen van het Capitool in Washington. De actrice – beroemd om haar eertijds protest tegen de Vietnamoorlog – laat zich niet afschrikken door haar arrestatie. “Ik kom elke vrijdag terug. Protesteren, opgepakt worden, repeat.”

Ze is speciaal van Hollywood naar Washington DC verhuisd, “om dichter bij het epicentrum van de strijd voor ons klimaat te zijn”. En Jane Fonda meent het. Vrijdag nam ze deel aan een protestactie in de hoofdstad, op de trappen van het Capitool. Zestien mensen, waaronder de actrice, werden opgepakt en aangeklaagd voor “samenscholing en obstructie”. Op videobeelden is te zien hoe Fonda – met lange, rode jas en geruite pet – wordt weggeleid door politieagenten.

Ze was ook van plan zich te laten oppakken, zei ze tegen lokale reporters. “Ik zal hier elke vrijdag zijn, tot in 2020. Protesteren, opgepakt worden, repeat. Om te eisen dat onze politieke leiders actie ondernemen tegen de klimaatcrisis waar we inzitten. We kunnen het ons niet veroorloven te wachten.”

Jane Fonda heeft een lange geschiedenis als activist. Ze is er wellicht zelfs bekender voor dan voor haar acteerwerk en haar aerobicsvideo’s. Vorige maand was ze aanwezig op een klimaatbetoging in Los Angeles. Een kleine halve eeuw geleden verzette ze zich al tegen de oorlog in Vietnam, en kreeg ze de bijnaam Hanoi Jane. Ze steunde de Black Panthers, een radicale groep die zich verzette tegen politiegeweld. En in 2016 sloot ze zich bij Standing Rock aan bij de demonstranten die zich verzetten tegen een nieuwe oliepijpleiding.

Volgens haar eigen website is het ook niet de eerste keer dat Fonda gearresteerd wordt. In 1970 werd ze op de luchthaven in Cleveland opgepakt voor “drugssmokkel”. Alleen bleken de drugs na onderzoek vitaminepillen te zijn, schrijft ze.