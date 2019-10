WK turnen: Nina Derwael verdedigt haar wereldtitel op de brug met ongelijke leggers

Twee dagen na haar vijfde plaats in de allroundfinale op het WK turnen in het Duitse Stuttgart turnt Nina Derwael zaterdag (vanaf 18u25) de WK-finale op de brug met ongelijke leggers. De negentienjarige Truiense verdedigt er haar wereldtitel van vorig jaar in Doha. Voorafgaand sukkelt ze met lichte overbelasting aan haar voet. Mogelijk geeft ze daardoor forfait voor de grondfinale van zondag (vanaf 15u25).