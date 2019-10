Roemenië heeft niet de beste reputatie in Europa. Roemenen helaas vaak ook niet. Onterecht. Zeker als het over hun erfgoed gaat. Laat u van uw sokken blazen door ‘Dacia Felix’, waarmee het Gallo-Romeins Museum in de Roemeense Oudheid duikt. Roemeniës verbluffend rijke schatkamer staat van 19 oktober tot 26 april even in Tongeren.